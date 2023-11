O co tu chodzi? Podpisał kontrakt w dwóch klubach

Gilkes został ogłoszony w dwóch klubach, co wywołało spore poruszenie wśród kibiców . Niektórzy przytaczali historie innych żużlowców, którzy za pięć dwunasta zmieniali zdanie i pozostawiali swoje kluby na lodzie, wybierając inny ośrodek. Sprawa Gilkesa faktycznie mogła z pozoru wyglądać podobnie, ale absolutnie nie ma z nimi nic wspólnego. Brytyjczyk rzeczywiście w przyszłym sezonie pojedzie w dwóch klubach z dwóch różnych lig.

W Polonii Piła pozostaje na rozgrywki ligowe. W barwach tego klubu zresztą radzi sobie całkiem nieźle. W GKM-ie Grudziądz zaś Gilkes będzie jeździł jedynie w Ekstralidze U24. To dobre rozwiązanie dla wszystkich stron. Gilkes ma sporo okazji do startów, GKM "wychowuje" sobie być może zawodnika na przyszłość, a Polonia pozostawia w składzie żużlowca, który do tej pory się sprawdzał.