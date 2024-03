Nowy rok, stary Dudek. Polski gwiazdor popadł w marazm na dobre

To miał być przełomowy rok. Na razie nic na to nie wskazuje

Choć sam Dudek ma pełną świadomość swoich problemów sprzętowych, to jednak założył że one kiedyś muszą się skończyć. Bardzo chciał od początku sezonu ruszyć z "kopyta". Póki co wygląda to jednak kiepsko, po raz kolejny. Niedzielny wstęp w Kryterium Asów tylko to potwierdził. Fatalny początek (dwa zera w zdecydowany sposób), potem było trochę lepiej. Czy jednak sześć punktów to pułap, który interesuje takiego zawodnika? Raczej wątpliwe.