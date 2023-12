Nowy menadżer klei zespół. Takie buty założył. Spotkania w sieci

Wigilijne spotkanie i bardzo częsty kontrakt z zawodnikami. Od takich działań Piotr Baron, nowy menadżer For Nature Solutions Apatora Toruń rozpoczął pracę w klubie. Do żużlowców dzwoni, a jak trzeba, to robi z nimi spotkania za pomocą przeróżnych komunikatorów w sieci.

Nowy menadżer Apatora odrobił lekcję

Baron, zanim trafił do Apatora, pewnie naczytał się o tym, że żużlowcom w klubie brakuje takiego zwykłego, ludzkiego zainteresowania klubu tym, co robią i co się u nich dzieje. Nowy menadżer nadrabia te braki. Okazuje zawodnikom naprawdę sporą troskę.

Te wszystkie działania mają jeden cel. Baron chce to wszystko posklejać i stworzyć z Apatora zespół. Integruje zawodników na każdym roku. Zabrał ich na badania do Wrocławia, w planach jest też wyjazd na zgrupowanie na crossie i na rowerach. Jeden z żużlowców mówi nam wprost, że tego mu brakowało, że to jest krok w dobrą stronę.

Baron tak chce wydobyć dodatkowy potencjał z zawodników

Apator w tym roku zdobył finalnie brąz, ale ten sukces rodził się w bólach i nie ulega wątpliwości, że Toruń sporo zyskał na tym, że na finiszu Tauron Włókniarza Częstochowo złapał sportowego doła. Apator po zmianie trenera, Roberta Sawinę zastąpił Jan Ząbik, nieco się zmienił. Ząbik też mocno postawił na atmosferę i to się opłaciło.

Baron robi to samo, co Ząbik, ale bardziej i mocniej. Chce, żeby Emil Sajfutdinow, Robert Lambert, Paweł Przedpełski, Patryk Dudek i Wiktor Lampart czuli się w klubie, jak w domu. To jedyna szansa, żeby wykrzesać z tych zawodników coś więcej. Każdy z nich ma spore rezerwy, bo jednak poza Sajfutdinowem i Lambertem, pozostali jechali przeciętnie lub słabo. To się jednak może zmienić.

Właściciel daje na razie Baronowi wolną rękę i to jest dobre podejście, bo jednak sportowej drużyny nie da się prowadzić w myśl zasady: płacę, a reszta mnie nie interesuje. Zawodnicy mają swoje problemy i zwyczajnie chcą, żeby ktoś z nimi o tym porozmawiał, wysłuchał ich. Baron właśnie wszedł w buty psychologa i stara się to robić. Być może okaże się to receptą na kolejny sukces.

