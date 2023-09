Nowy mechanik go odmienił. Dla tej perełki jeszcze jest nadzieja

Wiktor Lampart obecnie przeżywa swój najlepszy okres w tym sezonie. Forma 22-letniego żużlowca For Nature Solutions KS Apatora wzrosła, kiedy dokonał zmiany w teamie. Odmienił go Grzegorz Rempała, z którym zna się doskonale. Lampart w pierwszym meczu o brąz zdobył 9 punktów z bonusem. Był to jego najlepszy występ w całych rozgrywkach. Jego postawa może dać torunianom medal.