Nowy klub z Krakowa ma pewien problem. Bez tego nie wystartują

Speedway Kraków złożył wniosek licencyjny do PZM. Związek jest gotów przyznać nowemu klubowi zgodę na start w Krajowej Lidze Żużlowej. Jednak to, czy żużel po 5 latach wróci do Krakowa, wciąż nie jest przesądzone. Piłeczka jest po stronie żużlowej spółki, która jeszcze buduje budżet na start w rozgrywkach. Nie wiemy jednak, ile brakuje w klubowej kasie.