Nowości i sensacje! Wbija szpilkę Amerykanom

W Grand Prix na żużlu wszystko po staremu

W żużlowej agendzie na przyszły rok planujemy Mistrzostwa Europy Par, prawdopodobnie w Opolu. W tym sezonie odbyły się one poza naszym krajem w Danii. Z kolei Indywidualne Mistrzostwa Europy U-19 zaplanowaliśmy w Gorzowie Wielkopolskim. To kolejna impreza dodatkowo dla Polski w porównaniu z sezonem 2022: wówczas bowiem IMEJ miało miejsce na Węgrzech w Nagyhalasz.

Cellfast Wilki Krosno z finałem IMP 2023

Żużlowe Mistrzostwa Świata na długim torze zmienią prawdopodobnie lokalizację, ale wewnątrz Rzeczypospolitej. Przez ostatnie trzy lata odbywały się one w Rzeszowie - zapewne w roku 2023 zagoszczą w Ostrowie Wielkopolskim. Podobna choć nieco inna sytuacja jest w przypadku lodowych Mistrzostw Europy. One odbywały się trzy lata z rzędu w Tomaszowie Mazowieckim, choć w ubiegłym roku turniej półfinałowy również organizowano w Polsce, a mianowicie w Sanoku. I tak dobrze wypadł, że poważnie przymierzamy się do przenosin z Łódzkiego na Podkarpacie (w Polsce będzie tym razem jeden turniej finałowy). I to już niedługo, bo w lutym. Będą to dwa turnieje: w sobotę i niedzielę. Suma punktów zdobyta w taki weekend zdecyduje o podziale medali w ME w "ice-speedwayu". Kiedy? W ostatni weekend lutego.