Nowe szaty króla z Rosji. Teraz to już Polak pełną gębą

Jeszcze niedawno Sajfutdinow był Sayfutdinovem

Jeszcze na sparingach przed sezonem Sajfutdinow był Sayfutdinovem. Jednak sezon 2023 ruszył i teraz to już Polak pełną gębą. Przynajmniej takie można odnieść wrażenie, gdy patrzy się na nowe szaty zawodnika, który do niedawna był królem z Rosji.

Sajfutdinow będąc Sayfutdinovem zdobywał medale dla Rosji w Grand Prix i Speedway of Nations. W SGP zdobył trzy medale brązowe, w SoN trzy złote. W latach 2018-2020 na parę Sayfudiniov - Artem Laguta (teraz Łaguta) nie było mocnych.

Sajfutdinow w polskiej lidze debiutował w 2006 roku, w Polonii Bydgoszcz. Klubowi polecił go Szwed Andreas Jonsson. Przez lata Rosjanin był gwiazdą Ekstraligi. Polskie obywatelstwo otrzymał w 2009 roku, rok później zdobył także polską licencję. Dalej jednak startował jako Rosjanin.

Rozmowa Interii. Menadżer Wilków: To nie jest transferowy kit

Rozmowa Interii. Menadżer Wilków: To nie jest transferowy kit / szybka kontra (żużel) / INTERIA.TV

Wtedy przypomniał sobie, że ma polski paszport

O tym, że ma polski paszport w szufladzie, przypomniał sobie rok temu, gdy PZM podjął decyzję o wykluczeniu zawodników z Rosji w związku z inwazją armii Putina w Ukrainie. Wtedy jednak PZM nie ustąpił. Znaleziono paragraf, że żużlowiec nie może się dwa razy zgłaszać do sezonu, przedstawiając dwie różne licencje. Skoro wybrał Rosję, a Rosjanie zostali wykluczeni, to nie może jeździć.

W tym roku dla Rosjan z polskim paszportem otworzono jednak furtkę, więc Sajfutdinow wrócił i ma pomóc For Nature Solutions Apatorowi Toruń w zdobyciu medalu. Do klubu trafił już przed sezonem 2022, ale dopiero teraz może wystartować.

Dodajmy, że sprawa pisowni nazwisk rosyjskich zawodników była niedawno szeroko komentowana. A to przy okazji treningu Wadima Tarasienki, który założył do jazdy ubiegłoroczny strój, gdzie był jeszcze Vadimem Tarasenko. Później tłumaczył się, że nie ma nowego kevlaru, a chciał już pojeździć, żeby przygotować się do ligi. Tarasienko wiedział, że popełnił błąd, posypał głowę popiołem i sprawa ucichła. Sajfutdinow przeszedł tę samą drogę, bo przed ligą miał stary strój z rosyjską pisownią nazwiska, ale teraz jest już Polakiem pełną gębą.