Nowe pokolenie żużlowców walczy ze szkodliwym stereotypem

17 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Studenta. To forma upamiętnienia krwawo stłumionej demonstracji czechosłowackich studentów przeciwko nazistowskiemu reżimowi w 1939 roku. Z roku na rok powody do świętowania w tym dniu ma coraz większe grono żużlowców. Stereotyp mówiący o tym, że do czarnego sportu pchają się przede wszystkim niezbyt rozgarnięci, często wręcz głupkowaci chłopcy dawno przeszedł do lamusa. Bardzo spory odsetek młodych zawodników decyduje się dziś na próbę zdobycia wyższego wykształcenia.