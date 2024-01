Nowe otwarcie polskiego klubu. Szykują niespodziankę dla kibiców

Tego jeszcze nie było. Klub otwiera sekcję e-sportową

Regularnie od 2014 roku wydawana jest gra Speedway Challenge. Produkcja przez te wszystkie lata ewoluowała. Dalej jest to produkt niszowy, lecz jedyny aktualny na rynku. Co roku dostarczana jest nowa wersja z zaktualizowaną bazą danych. Fani mogą rywalizować zarówno w trybie jednoosobowym i wieloosobowym. Kilka lat temu powstał pomysł, aby zorganizować ligę amatorską. World Speedway Challenge League zgromadziło do tej pory ponad dwa tysiące graczy. Stworzono ją na wzór oficjalnych rozgrywek PGE Ekstraligi, METALKAS 2. Ekstraligi oraz Krajowej Ligi Żużlowej.

To na tym im zależy

- Takie mamy czasy, że dzieciom bliżej jest do świata wirtualnego, niż do sportu na świeżym powietrzu. W ten sposób możemy oczywiście zachęcić ich do zainteresowania się naszą dyscypliną. Jeśli ktokolwiek, dzięki tej inicjatywie skłoni się do dołączenia do naszej akademii, to będzie to dla nas duży sukces. Jest to również swego rodzaju alternatywa, gdy nie mamy sezonu, kiedy ten głód emocji żużlowych narasta. Przede wszystkim ma to być zabawa.