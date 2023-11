Nowe kontrakty w Stali Gorzów. Nie ma płaczu po Zmarzliku

Niektórzy kibice Moje Bermudy Stali Gorzów rozczarowali się informacją o przedłużeniu kontraktu o dwa kolejne sezony Bartosza Zmarzlika z Platinum Motorem Lublin. Oznacza to, że przynajmniej na razie nie zanosi się na powrót mistrza świata do macierzystego klubu. Nikt jednak w Gorzowie z tego powodu nie robi tragedii. Wręcz przeciwnie - nie dość, że działacze mają gotowy skład na sezon 2024, to na domiar tego poinformowali o przedłużeniu dwóch kolejnych umów, co w praktyce może oznaczać, że Stal personalnie nie zmieni się także w 2025 roku.

Ofensywa Stali Gorzów. Nie chcą zmian w składzie

Martin Vaculik, Szymon Woźniak oraz Anders Thomsen mają ważne umowy ze Stalą do sezonu 2025. Teraz do nich dołączyli Oskar Fajfer i Oskar Paluch. Pierwszy mocno zaplanował sobie na zaufanie działaczy dobrą postawą w minionych rozgrywkach. Nie miał problemu z przejściem z 1. Ligi Żużlowej do PGE Ekstraligi pokazując się z naprawdę niezłej strony. Poza wszystkim w klubie panuje przekonanie, że to wcale nie jest jego sufit, a za rok może być jeszcze lepszy.

Co do Palucha, to tutaj żadnych wątpliwości być nie mogło. To przecież jeden z najlepszych juniorów w kraju i wychowanek. Nikt dzisiaj nie wyobraża sobie gorzowskiej drużyny bez tego zawodnika.

- Oskar Fajfer znakomicie przyjął się w naszym klubie, to bardzo ambitny zawodnik i jestem pewny, że kolejne sezony w Stali będą bardzo udane w jego wykonaniu. Oskar Paluch to jeden z najbardziej uzdolnionych juniorów w Polsce, który z roku na rok coraz lepiej radzi sobie w PGE Ekstralidze. Bardzo się cieszę, że mamy w Stali takich żużlowców - tak argumentował swoje decyzje prezes Waldemar Sadowski

