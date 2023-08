Nowe cacko mistrza świata. Kosztuje fortunę

Zmarzlik tym samym zdecydował się na samochód bardzo popularny wśród osób publicznych. Podobny ma Anna Lewandowska, a także Mateusz Borek. Rzecz jasna, nie każdego stać na podobne luksusy. Takie auto to koszt prawie miliona złotych, ale trzeba przyznać że prezentuje się bardzo efektownie i jest naprawdę reprezentatywne. Do tego marka Mercedes mówi sama za siebie . Od lat jest to jeden z najbardziej renomowanych producentów samochodów.

Zmarzlik już jest celebrytą. Pomogły mu miliony z Motoru

Jeszcze dwa lata temu Zmarzlik oczywiście był szeroko rozpoznawalną postacią, nie tylko w świecie sportu. Były jednak miejsca, w których nikt nie wiedział kim on jest. Transfer do Motoru Lublin, pieniądze za tym idące i ogólna większa promocja polskiego mistrza spowodowały, że obecnie Zmarzlika - czy mu się to podoba czy nie - można i trzeba nazywać już celebrytą. Często odnoszą się do niego różne osoby ze świata mediów, jego życie jest obiektem zainteresowania dziennikarzy.