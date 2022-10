Żużel na wschodzie ma się dobrze. Motor Lublin właśnie został mistrzem Polski, a Cellfast Wilki Krosno awansowały do PGE Ekstraligi i zbudowały skład, który daje nadzieję na utrzymanie. A już pod nosem tych dwóch klubów rośnie kolejna potęga, bo odradza się Texom Stal Rzeszów.

Stal Rzeszów ma mieć gigantyczny budżet

W sezonie 2023 Stal ma dysponować budżetem rzędu 4,2-4,5 miliona złotych. To prawie tyle samo, ile miał tegoroczny zwycięzca 2. Ligi Żużlowej SpecHouse PSŻ Poznań, który rozbił konkurencję z 5 milionami w kasie, z czego prawie milion skasował Rune Holta.

W Rzeszowie, jak trzeba będzie, to też dołożą. W tym roku, na koniec, udziałowcy zasypywali budżetową dziurę, dokładając ponad pół miliona złotych.

Szybka kontra. Rosjanie o krok od powrotu. Polskie kluby na to czekały. WIDEO

Szybka kontra. Rosjanie o krok od powrotu. Polskie kluby na to czekały. WIDEO / INTERIA.TV / INTERIA.TV

Skład Stali Rzeszów naszpikowany gwiazdami

Stal ma stadion na miarę PGE Ekstraligi, a kadrę też już ma taką, która do tejże Ekstraligi może ją przybliżyć. Do pełni szczęścia brakuje profesjonalnego sztabu. Na razie menadżer Paweł Piskorz jest sam. W Rzeszowie utrzymują, że za chwilę będzie też trener Dawid Lampart i kierownik drużyny Paweł Tomkowicz, czyli menadżer Holty i człowiek, który w tym roku walczył z OK Bedmet Kolejarzem Opole w finale drugiej ligi.