Nowa pasja gwiazdy Ekstraklasy? „Jeżdżą jak wariaci”

Nie obfitował w ogromne emocje pierwszy pojedynek dwumeczu ROW-u z Enea Falubazem, którego stawką jest bilet do przyszłorocznej PGE Ekstraligi. Zielonogórzanie wykorzystali brak dwóch podstawowych zawodników gospodarzy i pewnie pokonali rywali ze Śląska 50:40. Nic więc dziwnego, że kibice co jakiś czas spoglądali nie na tor, a na trybunę honorową. Tam pojawił się bowiem Lukas Podolski. Mistrz świata z 2014 roku skorzystał z okazji i w ramach czasu wolnego wybrał się na wycieczkę do Rybnika.