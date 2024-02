Nowa obietnica kandydata na prezydenta. Kibice będą zachwyceni

Tak Łukasz Schreiber walczy o żużlowego kibica

Dzisiaj Grand Prix w Bydgoszczy to przeszłość, ale kandydat na prezydenta tego miasta Łukasz Schreiber zapowiada, że zamierza powalczyć o uzyskanie praw do organizacji tych zawodów. - W Bydgoszczy brakuje wielkich imprez, a te które były - wyjechały do Torunia. Straciliśmy festiwal Camerimage i żużlowe Grand Prix, a w to miejsce miasto nie stworzyło nic nowego. Mieszkańcy mówią, że niewiele się w Bydgoszczy dzieje. A to szczególnie dla młodych ludzi, jedno z ważniejszych kryteriów do wyboru miejsca do życia! - powiedział polityk podczas specjalnej konferencji prasowej.