Nowa gwiazda drużyny mówi o transferze! To zadecydowało

Tor zadecydował. To dlatego się znalazł w Gorzowie

— Dużą kwestię odegrał trener Stanisław Chomski, ponieważ bardzo dobrze zna się na tym, co robi. To będzie dla mnie zaszczyt współpracować właśnie z takim trenerem, który też współpracował z moim wujkiem w Gdańsku. Jak byłem mały to przyjeżdżał do nas do warsztatu, więc mieliśmy dobre relacje - komentuje Jakub Miśkowiak.