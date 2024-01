Nikt w Polsce go nie zna, a tam dokonuje cudów. Kim jest ten chłopak?

Mało który polski kibic zapytany o Bena Cooka będzie w stanie cokolwiek powiedzieć o tym zawodniku. To 26-letni Australijczyk, który w ostatnich dniach całkiem nieźle wypadł podczas mistrzostw swojego kraju, pokonując kilku faworytów. W końcowej klasyfikacji pokonał np. Chrisa Holdera, byłego indywidualnego mistrza świata. Wątpliwe, by obecnie jakiś polski klub zwrócił mimo wszystko uwagę na Cooka, ale kto wie czy w przyszłości nie trafi on do naszej ligi.