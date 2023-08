Nikt się tego nie spodziewał. Zaskakujące pary półfinałów Ekstraligi

Sparta, Włókniarz, Motor i Apator jadą dalej. O ile trzech pierwszych drużyn się spodziewaliśmy (wygrały pierwsze mecze, a Włókniarz jechał ze Stalą osłabioną brakiem Andersa Thomsena), o tyle Apator był skazywany przez porażkę. Raz, że w Lublinie nie lubi i nie potrafi jeździć, dwa, że w zasadniczej przegrał tam do 31, a trzy, że Paweł Przedpełski jechał z bolesnym urazem .

77-latek odmienił ten zespół. Będzie medal?

Przy tej okazji nie sposób też nie wspomnieć o 77-letnim trenerze Apatora Janie Ząbiku. Przejął on zespół awaryjnie po zwolnieniu Roberta Sawiny i odmienił zespół. Wprowadził do szatni więcej luzu i spokoju. Zdjął część presji z zawodników. To niewątpliwie pomogło. Apator także dzięki Ząbikowi stał się drużyną. Atmosfera w ostatnich tygodniach zdecydowanie się tam poprawiła.