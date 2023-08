Nikt nie skaże ich na spadek. Wrzucą do szatni granat? [FELIETON]

Znów czekać ich będzie walka o utrzymanie?

Mocarze, czyli Betard Sparta Wrocław i Platinum Motor Lublin zrobią tylko kosmetyczne zmiany w swoich drużynach, które są wymuszone regulaminem. We Włókniarzu też szykuje się jedna zmiana (odejdzie Jakub Miśkowiak), podobnie w Gorzowie Wielkopolskim (to tam wspomniany Miśkowiak ma trafić), a w Toruniu poza trenerem nic zmieniać nie będą. Największe roszady szykują się w Grudziądzu i Lesznie.

Zastanawia mnie potencjał kadrowy Fogo Unii w sezonie 2024. Kołodziej, Smektała, Zengota, Lebiediew, Rew/Parnicki i juniorzy - tak to zaprojektowali miejscowi działacze. Wygląda to trochę tak, że przy dobrych wiatrach tę drużynę znów będzie stać na fajne mecze, pojedyncze zrywy, ale czy ten zestaw personalny gwarantuje walkę o coś więcej niż w tym roku? Tu mam spore wątpliwości.

Spory znak zapytania to także GKM. Niby jest dwójka mocnych liderów, czyli Doyle i Fricke, ale na przykład w zestawieniu z liderami Sparty, Motoru, czy Włókniarza, tak okazale to już nie wygląda. Dla mnie dużym znakiem zapytania jest także Kacper Pludra na pozycji zawodnika U-24. A wiemy już, że działacze nie zamierzają szukać mu konkurencji i obdarzą go zaufaniem. Z drugiej jednak strony wszystko wskazuje na to, że grudziądzanie będą mieli naprawdę silną formację juniorów. Małkiewicz, Łobodziński, Rafalski - będzie w kim wybierać.