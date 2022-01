Gdybyśmy jeszcze pięć lat temu powiedzieli mieszkańcowi Krosna, o tym że niebawem będzie w tym miejscu żużel na poziomie, to kazałby on nam puknąć się w czoło. KSM przez wiele sezonów znajdował się bowiem na dnie, a wielkim świętem było pokonanie jakiegokolwiek rywala. Finansowo klub także odstawał od większości drugoligowców, co zresztą kibice widzieli po stale osłabiającym się składzie. Brak perspektyw na lepsze jutro spowodował w końcu upadek ośrodka.

O pogrzebie speedwaya nie mogło być jednak mowy, gdyż nowopowstałe Wilki z marszu dały kibicom to, na co czekali przez wiele lat, czyli dobre wyniki i dawno nie widziany profesjonalizm. Grzegorz Leśniak i spółka potrzebowali zaledwie dwóch lat, by znaleźć się na zapleczu PGE Ekstraligi, a dziś zespół traktowany jest jako jeden z faworytów do awansu do elity. Poza tym działaczom udało przywrócić się modę na czarny sport i pomimo niezbyt okazałego obiektu, regularnie bite są tam rekordy frekwencji. W ostatnich miesiącach zeszłoroczny beniaminek eWinner 1. Ligi poszedł jednak o krok dalej.

Cellfast Wilki to już poziom PGE Ekstraligi

Najnowszy raport opracowany przez Pentagon Research wykazał, iż klub z Krosna rozbił bank i to dosłownie, ponieważ wartość ekspozycji głównych marek związanych z tym ośrodkiem osiągnęła aż 29 093 637 złotych. - Poziom wyników badania efektywności klubu z Krosna jest podobny do niektórych klubów z PGE Ekstraligi. Mamy zatem do czynienia z bardzo dobrymi rezultatami. Klub zbudował już swoją markę i teraz powinien skupić się na jej umacnianiu - przekazał na łamach nowiny24.pl, Product Manager Pentagon Research, Marcin Suszycki.

Pod wrażeniem imponującej liczby jest oczywiście także człowiek stojący na czele całego projektu. - Tak dobre wyniki raportu to dla nas powód do dumy. O krośnieńskim żużlu jest pozytywnie głośno co daje dużą satysfakcję z wykonywanej przez nas pracy. Cieszy bardzo duża liczba ekspozycji medialnych naszego klubu. Każdego dnia pracujemy nad tym by krośnieński żużel był coraz mocniejszy i raport Pentagon Research potwierdził, że działania mają przełożenie na rozpoznawalność miasta Krosna, partnerów klubu i samej drużyny - oznajmił Grzegorz Leśniak.

Kto wie, czy za rok wartość jeszcze bardziej nie poszybuje w górę. W Cellfast Wilkach na pewno nie zamierzają się zatrzymywać. Działacze pewnie znów liczą na sukces sportowy i choćby powtórkę z sezonu 2021, czyli awans do finału eWinner 1. Ligi. Żużlowcy rozgrywki rozpoczną z grubej rury, bo od wyjazdu na trudny teren do Gdańska.