W klubach bardzo często jest tak, że podczas transferowej giełdy to działacze budują skład drużyny, a dopiero na końcu kontraktują trenera. Ten bierze odpowiedzialność za wynik i w razie ewentualnej porażki ponosi za nią odpowiedzialność. Wspomniany wcześniej Cieślak wielokrotnie zwracał na to uwagę, że ta kolejność działań powinna być odwrotna.

- Żal mi bardzo Lecha Kędziory. On na to nie zasługuje - grzmiał w Magazynie Żużlowym PGE Ekstraligi Cieślak , który obejrzał kulisy meczu w Częstochowie. Obrazki z parku maszyn były szokujące. Panował chaos, brakowało prawdziwego szefa, a zawodnicy nie wyglądali na takich, którzy poszliby za swoim szkoleniowcem w ogień.

Do tego wszystkiego oliwy do ognia dolał prezes Michał Świącik, który wprawdzie nie uderzył w Kędziorę personalnie, ale swoją wypowiedzią wyraźnie dał do zrozumienia, że nie ma zaufania do swojego pracownika. - Takie obrazki nie powinny mieć miejsca przy okazji półfinałowej rywalizacji - mówią zgodnie eksperci.