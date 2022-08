Nikt ich nie zna, a polskie gwiazdy zlali aż miło

Znacznie bardziej znany w Polsce jest ten, który w Cardiff zdobył drugie miejsce - Kevin Juhl Pedersen. 20-latek podpisał w sezonie 2021 kontrakt ze Zdunek Wybrzeżem Gdańsk i miał być jedną z alternatyw na pozycję zawodnika U24. Niestety nie dostał nad morzem żadnej szansy. Nie wpłynęło to jednak na zainteresowanie jego osobą ze strony polskich klubów, bo na ten rok podpisał umowę w drugoligowym SpecHouse PSŻ-cie Poznań.

Miał z korzystać z regulaminowego novum, czyli możliwości startów na pozycji juniora obcokrajowca. Niestety konkurencja ze strony Francisa Gustsa okazała się barierą nie do przejścia i Duńczyk został wypożyczony do Optibet Lokomotivu Daugavpils. Dlaczego akurat tam? Dużą rolę w transferze odegrał pewnie występ Pedersena w majowej klasyfikacji do SGP2 na torze w Dyneburgu. Duńczyk wygrał z kompletem punktów, zostawiając w pokonanym polu Mateusza Cierniaka, Wiktora Lamparta, czy Timiego Salonena.