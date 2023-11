Nigdy nie jeździł na tym poziomie. Lider ma pomóc w powrocie na szczyt

- Na pewno to spore zobowiązanie. Moje CV nie jest tajemnicą, każdy klub, który mnie zatrudniał oczekiwał, że będę spełniał rolę lidera. Zrobię wszystko, aby nie zawieść kolegów z drużyny, kibiców, zarządu, tych wszystkich ludzi, którzy mi zaufali. Jednak od tego kto będzie liderem ważniejsze jest, abyśmy wszyscy zdobywali punkty, wówczas drużyna będzie odnosiła sukcesy, a to przecież najważniejsze - mówił Kasprzak podczas briefingu prasowego podczas, którego poza zawodnikiem udział wzięli: Adriana Sikorska, wiceprezes ds. komunikacji Energa SA z Grupy ORLEN oraz wspomniany wieloletni prezes gdańskiego klubu, Tadeusz Zdunek .

- Tor w Gdańsku jest podobny do tego w Gorzowie, cały czas trzeba być gotowym, trzeba dużo pracować na motocyklu, aby zdobyć punkty, nie tylko mieć odkręcony gaz . Mam nadzieję, że jak najszybciej uda mi się opanować ten specyficzny tor. Miałem tu groźną sytuację na indywidualnych mistrzostwach Polski, gdy ledwo uratowałem się przed upadkiem. Teoretycznie na drugim poziomie rozgrywek powinno być łatwiej, ale w praktyce jest inaczej. Oglądałem kilka meczów zaplecza Ekstraligi w poprzednim sezonie, były na bardzo wyrównanym, wysokim poziomie. W każdy wyścig i każdy mecz trzeba włożyć sporo pracy, zainwestować w sprzęt i przygotować się właściwie do sezonu, tu nie ma taryfy ulgowej i nie będzie - zaznaczył Kasprzak.

Krzysztof Kasprzak nowym żużlowcem Energi Wybrzeża Gdańsk

Wybrzeże marzy od lat o powrocie do Ekstraligi, wydaje się że teraz jest to naprawdę realne, chociaż poziom Speedway 2. Ekstraligi jest bardzo wyrównany co podkreśla potencjalny lider Energi Wybrzeża .

- To co ustaliśmy managerem Erykiem Jóźwiakiem stało się ciałem, jestem zadowolony ze składu jakie skompletowało Energa Wybrzeże. Z Nicolaiem Klindtem jeździłem w tym roku w Anglii, z Nielsem-Kristianem Iversenem wcześniej w Gorzowie. Są młodzi zawodnicy Tonder i Tom Brennan, do tego juniorzy, których stać na wygrywanie wyścigów. Dobra atmosfera, dobry trener, wsparcie kibiców - tu jest wszystko, aby osiągnąć sukces. Cel minimum to play-offy, gdy się do nich dostaniemy trzeba zrobić wszystko, by pojechać w finale - zakończył Krzysztof Kasprzak, nowy zawodnik Energi Wybrzeża Gdańsk.