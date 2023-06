Niewiarygodne! Włókniarz wyszarpał zwycięstwo Apatorowi

Częstochowianie mogli rozpocząć mecz z przytupem, bo para Madsen - Woryna pewnie prowadziła w inauguracyjnym biegu dnia i nic nie zwiastowało, by Dudek , czy Przedpełski mieli wyprzedzić któregokolwiek z gospodarzy. Na nieszczęście gości, Kacprowi Worynie zdefektował motocykl, a diagnoza była fatalna - zatarty silnik.

Show Emila Sajfutdinowa

Przebłysk Patryka Dudka

Zresztą druga seria startów niosła więcej pozytywnych informacji dla kibiców Apatora Toruń, bo błysnął także Patryk Dudek , który perfekcyjnie wykorzystał atut pola A, a na dystansie nie dał się minąć Kacprowi Worynie . To właśnie jego punktów najbardziej potrzebują torunianie, jeśli chcą włączyć się do walki o medale. Gdy Dudek punktuje, Apator wygrywa. Po drugiej serii startów na tablicy świetlnej podopieczni Roberta Sawiny mieli już sześć punktów przewagi.

Długo czekali na pierwsze zwycięstwo

Częstochowianie bardzo długo czekali na pierwsze drużynowe zwycięstwo, bo odnieśli takowe dopiero w jedenastym biegu. Wówczas rezerwa taktyczna wprowadzona przez duet trenerski Kędziora - Dymek była dużo bardziej przemyślana. Ponownie w odstawkę poszedł Jakub Miśkowiak, a do Leona Madsena dołożono Kacpra Worynę. Żużlowcy Włókniarza bez problemu podwójnie pokonali Wiktora Lamparta i Pawła Przedpełskiego.

Decydowały wyścigi nominowane

O wyniku meczu decydowały wyścigi nominowane. Wyścig czternasty układał się na 4:2 dla Włókniarza. Na trzecim okrążeniu zdefektował sprzęt Roberta Lamberta, w wyniku czego Włókniarz był o krok od zwycięstwa meczowego. Choć w piętnastym biegu mocno się zakotłowało i przez chwilę wyglądało na to, że Mikkel Michelsen spadnie z pierwszego miejsca na ostatnie, to jednak Duńczyk zdołał się wybronić i przyjechać za plecami Emila Sajfutdinowa, co dało Włókniarzowi meczowe zwycięstwo.