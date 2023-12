Niewiarygodne! Taki mają plan. Kibice będą zadowoleni

Jesteśmy długo przed sezonem, ale mamy tak zbudowaną drużynę, że obecnie mamy sześciu zawodników, którzy stając pod taśmą mogą wygrać bieg. Do tego grona jako szósty dołączył Jakub Miśkowiak. To naprawdę jest mocna, równa drużyna. Dodatkowe 3 punkty w którymś z biegów Kuby Miśkowiaka czy Oskara Palucha mogą ustawić mecz. To będzie zespół, z którym każdy będzie musiał się liczyć. Celujemy bardzo wysoko. Znam siłę innych drużyn, ale nie będziemy chłopcami do bicia. Powalczymy o najwyższe cele i stawiam pierwszą dwójkę

~ mówi prezes Stali Gorzów, Waldemar Sadowski