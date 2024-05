Nieudany transfer w polskiej lidze. Wielki problem gwiazdy

Po sezonie 2023 do zespołu dowodzonego przez menedżera Eryka Jóźwiaka (od środy w roli trenera-konsultanta pomaga mu doświadczony Lech Kędziora) dołączyły dwie gwiazdy: Krzysztof Kasprzak i Niels K. Iversen. Polak ma najwyższą średnią biegową w drużynie, natomiast Duńczyk pod tym względem jest trzeci. Wszystkich ludzi związanych z Wybrzeżem martwi jednak to, że średnia Iversena wynosi tylko 1,741. Jest to odległy, 25. rezultat na zapleczu PGE Ekstraligi.

Żużel. Niels K. Iversen. Co dzieje się z gwiazdą?

Kontaktując weterana światowych torów, w Wybrzeżu liczyli, że 42-latek będzie w stanie punktować w przedziale 9-11 punktów. Na stabilnym poziomie jeździł w dwóch ostatnich sezonach w Łodzi, choć o pewnym liderowaniu nie mogło być nowy. To w Gdańsku miał w końcu przekroczyć średnią biegową powyżej dwóch punktów (poprawiał się z roku na rok). Na razie nic nie zapowiada takiej przemiany. Na domowym torze ma gigantyczne problemy.



Niels K. Iversen w Metalkas 2. Ekstralidze:

- Sezon 2021 (Unia Tarnów): 1,765

- Sezon 2022 (Orzeł Łódź): 1,857

- Sezon 2023 (Orzeł Łódź): 1,956



Aby w sposób rzetelny ocenić występy Duńczyka, musimy oddzielić mecze wyjazdowe od domowych. Na obcych torach Iversen jest motorem napędowym gdańszczan - 12 punktów w Poznaniu, 13 (w sześciu startach) w Rzeszowie oraz 7+2 w Ostrowie. Nie są to złe wyniki. Na pewno najlepsze w ekipie Wybrzeża. Schody pojawią się, dopiero kiedy żużlowiec przyjeżdża na swój domowy tor do Gdańska.

Z żadnego z trzech dotychczasowych meczów Iversena sztab szkoleniowy Wybrzeża nie może być zadowolony. Zaczęło się nieźle od solidnego występu na inaugurację przeciwko Cellfast Wilkom Krosno (8+1). Wynik zamydlił jednak oczy niektórym osobom, gdyż po pierwszym dobrym wyścigu później Duńczyk był strasznie wolny. Sporo kibiców na trybunach spodziewało się nawet, że Krzysztof Kasprzak zastąpi kolegę w wyścigu nominowanym jako rezerwa taktyczna.



Niels K. Iversen w sezonie 2024:

- Mecze domowe: 1,182

- Mecze wyjazdowe: 2,125

Żużel. Czy Wybrzeże Gdańsk może spaść z ligi?

Dwa następne mecze przypominały już prawdziwą drogę przez mękę. Tak doświadczonemu zawodnikowi nie przystoi w dwóch domowych spotkaniach przywieźć łącznie 4 punkty (0 z Abramczyk Polonią i 4 z H. Skrzydlewska Orłem). Nie wszyscy w gdańskim klubie chcą otwarcie rozmawiać o problemach Iversena, ale od jednej z osób słyszymy, że zawodnik nie potrafi jeszcze dopasować się do toru. Efekt? Trzy domowe porażki, zaledwie punkt zdobyty przez Wybrzeże w sześciu meczach i ostatnie miejsce w tabeli.



Gdańszczanie z pretendenta do play-off, stają się jednym z trzech głównych kandydatów do spadku. Iversen wygrał tylko 5 z 27 wyścigów. W poniedziałkowym wywiadzie dla Interii menedżer Eryk Jóźwiak przyznał, że Duńczyk zawodzi i nie wykluczał transferu. Na kontrakt w kolejce ustawiają się choćby Kenneth Bjerre i Matej Zagar.



