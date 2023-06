Nieudany powrót legendarnego trenera. On nie ma spokojnej emerytury

Marek Cieślak przed sezonem dość nieoczekiwanie wrócił na żużlową ławkę trenerską. Związał się kontraktem z I- ligowym Orłem Łódź. Witold Skrzydlewski, właściciel klubu, znużony wcześniejszymi niepowodzeniami postawił na rutynowanego szkoleniowca. To on miał dać mu sukces.

Orzeł Łódź Cieślaka jest nad przepaścią

Pocieszeniem dla Orła jest jeszcze słabsza postawa PSŻ-u Poznań. W tym momencie to beniaminek jest faworytem numer jeden do spadku, aczkolwiek zespół Cieślaka siedzi na beczce z prochem. Inna sprawa, że nawet siódme miejsce gwarantujące utrzymanie w lidze będzie sporym rozczarowaniem.

To nie jest spokojna emerytura Cieślaka

Ciągnęło wilka do lasu, bo długo bez żużla od środka nie wytrzymał. Nie zraziły go też niepowodzenia z ostatnich sezonów. W 2018 roku objął drużynę Włókniarza Częstochowa, którą prowadził do sezonu 2020. Miał dać klubowi złoty medal, ale mistrzostwa Polski nie udało mu się wywalczyć. Co więcej, rozstał się z Włókniarzem nie w najlepszej atmosferze. Wpadł w konflikt z prezesem Michałem Świącikiem, choć dzisiaj obaj panowie żyją w dobrych relacjach.