Nietypowy zwycięzca GP. Ma szansę to powtórzyć?

- Uważam, że jeździecko Max Fricke jest w dobrej formie. To zawodnik światowego formatu, co widać w poszczególnych wyścigach. Kluczowa sprawa w jego przypadku to odnalezienie prędkości. To truizm, ale jeśli będzie miał prędkość, to będzie w stanie znów wygrać w Warszawie. Max Fricke jeździ ofensywnie. Jest wyszkolony na australijskich i brytyjskich torach. Życzę mu odnalezienia prędkości - skomentował były menedżer żużlowy, Jacek Frątczak.

Fricke bije na alarm

- Sam korzystałem z pomocy tunerów podczas treningów choćby w Toruniu. To nic nadzwyczajnego. Tuner w czasie rzeczywistym widzi jaki jest przebieg mocy i potrafi te parametry czytać. To prowadzi do wyciągnięcia wniosków i znalezienia odpowiednich ustawień motocykla pod dany silnik. Tuner wie także co zrobić z danym silnikiem, by pracował lepiej. Taka współpraca to kluczowa sprawa w takich momentach. Uważam, że może to przynieść pozytywne skutki - zakończył Jacek Frątczak.