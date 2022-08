Egon Muller to mistrz świata na żużlu z 1983 roku. Wielokrotnie zdobywał także tytuł w rywalizacji na długim torze, takim jak ten w Scheessel właśnie. Generalnie Muller ma wielką kolekcję trofeów, bo na żużlu wywalczył ich mnóstwo. Zdążył jeszcze także zmierzyć się na torze z Tomaszem Gollobem. Miało to miejsce w Bydgoszczy. Muller był już u schyłku kariery, a Gollob na jej początku. - Dla mnie to powód do dumy, że z nim się ścigałem. Nieprzypadkowo zresztą się tym chwalę - powiedział nam.