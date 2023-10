Nietypowa sytuacja. Przegra finał, ale pojedzie w Ekstralidze

Jak to się stało, że drużyna Czecha przegra dwumecz o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej, ale on sam wystąpi w elicie? Chodzi o przedsezonowe wypożyczenie z Enea Falubazu do ekipy z województwa śląskiego. Zielonogórzanie mając ważny kontrakt z Janem Kvechem postawili w tegorocznym składzie na Luke’a Beckera, a żużlowca pochodzącego z kraju naszych południowych sąsiadów wysłali do Rybnika. Ruch dla obu stron okazał się strzałem w dziesiątkę. Świeżo upieczony uczestnik cyklu Speedway Grand Prix 2024 zbierał cenne doświadczenie. ROW natomiast dzięki jego ogromnej pomocy dotarł ostatecznie do finału ligi.