Niespotykane! Filia odwiecznego rywala w ich zespole [FELIETON]

Nie milkną echa transferów w Falubazie. Wybory i to, co dzisiaj wydarzy się w Sejmie to najczęściej poruszany temat. Zaraz po tym są sprawy klubu i żużla. Widać, jak kibice tym żyją, mimo że sezon zakończył się przed chwilą. Z samego składu większość, z którymi rozmawiam jest zadowolona. Oczywiście każdy żałuje, że kolejny raz nie będzie żadnego wychowanka. To faktycznie trochę niespotykane. Zawsze wychowankowie wiążą zespół i kibiców. To zawsze nadzieja na kogoś ,,swojego".

I oczywiście temat pieniędzy, które zarobione przez zawodników nie zostaną w Zielonej Górze. Z tym akurat się nie zgadzam, bo nigdy nie ma pewności kto, gdzie i co kupi za przecież swoje pieniądze. Gwarancji nie ma, że swój wyda wszystko u siebie. Ale jak to w rozmowach - i ten temat się przewija. I to często. Nawet nie wiem skąd wzięło się to przekonanie.

Więcej tam Unii niż Falubazu

Niektórzy z kibiców śmieją się także z tego, że zielonogórska drużyna ma więcej Leszna niż w drużynie Byków. Coś w tym jest. Zobaczymy w sezonie jak będą bić się za Myszkę Miki. Przemek Pawlicki udowodnił przez rok, że można. Co do Jarka Hampela, to nie mam najmniejszych wątpliwości, że odda serce na torze. Czas teraz na Piotra Pawlickiego.

Zawsze studziłem nadzieje i emocje, aczkolwiek serce chce wygrywać, a w głowie zawsze są pozytywne scenariusze. Mojej drużynie życzę jak najlepiej i będę dopingował z całego serca, choć nie będą mieli łatwo. Rozmawiając z ludźmi dużo osób twierdzi, że będziemy nawet na podium. Marzenie wszystkich.

Ja raczej skupiłbym się na spokoju i niepompowaniu balona. Podstawa to obrona Ekstraligi, zbieranie punktów w każdym meczu, bo każdy ważny. Walczyć o zwycięstwa i bonusy. Przygotowywać spotkania analizując jazdę przeciwników. Przenieść w sumie wszystko to, co działo się teraz na ekstraligowe tory. To będzie ogromny sprawdzian dla Piotrka Protasiewicza, ale jego akurat jestem pewien. Wiem, że zależy mu na klubie i wyniku. Aby tylko mu nie przeszkadzali zbytnio pseudo doradcy i znawcy wszystkiego.

Dzisiaj pierwsze Posiedzenie Sejmu. Wszyscy są ciekawi co się wydarzy. Jak Prezydent Duda policzył większość parlamentarna i co z tego wyjdzie.

Piotr Pawlicki / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński

Przemysław Pawlicki / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski