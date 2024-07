Niespodziewany transfer młodej gwiazdy. Wybierze ofertę największego rywala? Kibice zrozpaczeni

Miał tam wrócić po awansie. Zmienił zdanie?

Między wierszami Wiktor Przyjemski dawał do zrozumienia, że jeśli Abramczyk Polonia Bydgoszcz awansuje do PGE Ekstraligi, to on wróci do klubu. Już roczny kontrakt z Motorem na to wskazywał. Dodatkowo sam prezes Kanclerz mówił, że dochodzą go słuchy o odmowach zawodnika na zapytania z innych klubów. Czy coś się zmieniło? - Aż mi się nie chce w to wierzyć. Nagle Wiktor zmieniłby zdanie? To nie jest ten typ - napisał jeden z kibiców.



- Tylko nie Apator. To chyba będzie trudniejsze do wyobrażenia niż transfer Golloba - dodał inny. Wielu fanów zauważa, że taki ruch byłby dla zawodnika korzystny. - W Toruniu miałby praktycznie gwarancję większej liczby startów niż w Lublinie. O walorach logistycznych nie wspominam nawet. Teraz musi jechać pół Polski, żeby sobie potrenować na domowym torze - podobnych opinii też jest sporo.



Wiktor Przyjemski oczywiście na razie bardzo ostrożnie wypowiada się na temat swojej przyszłości. Raczej trudno będzie o jakiekolwiek deklaracje jeszcze przed zakończeniem sezonu 2024.