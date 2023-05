Niespodziewany problem faworyta. Mają nad czym myśleć?

Zera liderów Sparty dają do myślenia

Fogo Unia Leszno, która w niedzielę dostała prawdziwe lanie w Lublinie na Stadionie Olimpijskim przeciwko Sparcie zdobyła aż 38 punktów. W miniony weekend jeszcze lepiej zaprezentowała się we Wrocławiu Stal Gorzów. Podopieczni Stanisława Chomskiego wywalczyli 41 punktów, a do końca meczu byli nawet w grze o zwycięstwo.



Oczywiście na razie większego problemu nie ma. Można przymknąć oko na pojedyncze zera przy nazwiskach Taia Woffindena, Artioma Łaguty, czy Macieja Janowskiego. Na razie wrocławianie mają proste wytłumaczenie. Chodzi o pogodę i małą liczbę treningów.



- Przed ostatnim meczem ze Stalą na torze rozłożona była plandeka. Ciężko było więc odtworzyć tor z treningów. Z tego względu czasami rozjeżdżają się ustawienia w motocyklach - w ten sposób tłumaczył w mixed zonie problemy drużyny Maciej Janowski.



Do tego wszystkiego dodajmy, że tor we Wrocławiu uchodzi za jeden z najłatwiejszych w całej lidze. Zawodnicy nie mają większych problemów z odczytaniem go i znalezieniem odpowiednich ustawień w sprzęcie.