Niespodziankach w derbach! Unia pokonała Stal

Żużlowe derby południa Polski dla Unii Tarnów

Gospodarze źle rozpoczęli spotkanie i wszystko wskazywało na to, że miejscowi kibice znów będą musieli przełknąć gorycz porażki. Stal chciała przyjechać do Tarnowa po swoje i tak na początku się wydawało. Poprowadzić gości do zwycięstwa miał duet Paweł Miesiąc - Dawid Lampart, którzy bardzo dobrze znają miejscowy tor.



Z biegiem czasu rzeszowianie zaczęli mieć jednak coraz większe problemy. Bezbłędny Miesiąc zaciął się, jeszcze gorzej wyglądała jazda Lamparta, który popełniał błąd za błędem. Pozostali zawodnicy też nie dali od siebie tyle, ile można było oczekiwać. W efekcie Unia zaczęła się rozpędzać i wykorzystywać nadarzającą się okazję.



Tarnowian do zwycięstwa tradycyjnie poprowadził Peter Ljung. Szwedowi dzielnie towarzyszył świetny w ostatnich tygodniach Oskar Bober. Nie bez znaczenia okazał się również powrót po kontuzji Patryka Rolnickiego. Choć w jego jeździe widać było, że przerwę w startach, to jednak dorzucił od siebie bardzo ważne punkty.



Na koniec dodajmy, że jeszcze kilka lat temu derby południa Polski miały swój wielki prestiż. Zarówno tarnowianie i rzeszowianie odgrywali pierwsze skrzypce na poziomie Ekstraligi. Dziś jednak obraz obu klubów jest zupełnie inny. Unia i Stal spadły na najniższy szczebel rozgrywek ligowych i próbują odbudować to, co zaprzepaszczono przed laty.

Unia Tarnów - Texom Stal Rzeszów 52:37



Texom Stal Rzeszów

1. Eduard Krcmar 6 (3,2,0,1)

2. Kevin Woelbert 7+1 (2,1*,1,3,0)

3. Paweł Miesiąc 11+1 (2*,3,3,1,w,2)

4. Hubert Łęgowik 2 (1,0,1,0,-)

5. Dawid Lampart 6 (1,3,2,d,w)

6. Timi Salonen 2+1 (2*,w,ns)

7. Mateusz Majcher 3 (3,0,t)

Unia Tarnów

9. Tero Aarnio 6+2 (t,1*,2*,3,u/-)

10. Oskar Bober 11+1 (3,2,3,2*,1)

11. Kenneth Hansen 9+1 (0,1*,3,2,3)

12. Patryk Rolnicki 5+1 (w,2,1,2*)

13. Peter Ljung 14 (3,3,2,3,3)

14. Jakub Sroka 1 (1,-,0)

15. William Drejer 6+1 (1,t,2*,0,1,2)

wyniki za unia.tarnow.pl