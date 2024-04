Niespodzianka w hicie kolejki! Nawet największy gwiazdor się męczył

To nie był mecz w pełnych składach . Kilka godzin przed rozpoczęciem rywalizacji Wiktor Lampart poinformował, że nie wystartuje. Żużlowiec Apatora wciąż odczuwał skutki upadku z niedawnego sparingu w Bydgoszczy, więc menedżer Piotr Baron musiał wystawić w podstawowym składzie 21-letniego Andersa Rowe , dla którego był to debiut w PGE Ekstralidze. Brytyjczyk gorzowski tor całkiem nieźle zna, gdyż w sezonie 2022 reprezentował Stal w rozgrywkach U24 Ekstraligi. Znajomość owalu jednak nie wystarczyła (wystartował tylko raz i nie nawiązał walki).

PGE Ekstraliga. Stal Gorzów - Apator Toruń. Gospodarze posłali gości na deski

Od Rowe'a nikt o zdrowych zmysłach nie oczekiwał punktów. Solidne zdobycze toruńskiej drużynie mieli dostarczać za to inni, z Emilem Sajfutdinowem, Robertem Lambertem i Patrykiem Dudkiem na czele. Apator jednak na Jancarzu nie istniał. Po pierwszej serii startów przewaga Stali wynosiła dwanaście punktów, a po drugiej już czternaście. Tylko Robert Lambert potrafił na początku odnosić indywidualne zwycięstwa. Do trzeciej serii męczył się przede wszystkim Rosjanin z polskim paszportem. Później Sajfutdinow znalazł właściwe ustawienia i mknął po trójki, jak w poprzednim sezonie.



Baron nie czekał z rezerwami taktycznymi. W piątym wyścigu Rowe został zmieniony przez Lamberta (porażka 1:5), w ósmym pojechał za niego Sajfutdinow (3:3), w trzynastym Dudek (wygrana 4:2). Decyzje trenera Apatora chwalił w studiu Canal+ Marek Cieślak. Były selekcjoner reprezentacji Polski podkreślał, że opiekun zespołu z Torunia nie ma na co czekać i rozpływał się w zachwytach nad jazdą gospodarzy. - Jadą ponad stan. Liczyłem na bardzo wyrównane zawody. W Stali nie ma słabego punktu, drużyna jest świetnie przygotowana do sezonu. Cieszy mnie postawa Miśkowiaka - mówił utytułowany szkoleniowiec.