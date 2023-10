- Przed niektórymi stoją jednak gigantyczne wyzwania. Wejście na najwyższe obroty, okres wytężonej pracy czeka świeżo upieczonego beniaminka PGE Ekstraligi - Falubaz Zielona Góra. Trzeba dostosować stadion do wymogów jakie stawia elita, sformułować drużynę U24. Kiedy przyłoży się szklankę do drzwi gabinetów klubowych, słychać, że przy Wrocławskiej 69 pojawi się człowiek rodem z Torunia - Mirosław Kowalik i to on obejmie opieką młodzieżowców. Myślę, że dla wielu, to będzie spore zaskoczenie - pisze w swoim najnowszym felietonie dla Interii były menedżer klubów żużlowych Jacek Frątczak.