Niespełniony sen o play-offach. Nadzieja znów wróciła

ZOOleszcz GKM Grudziądz w trakcie ostatniego okienka transferowego znów pracował nad tym, aby namówić do podpisania kontraktu z klubem gwiazdę o dużym nazwisku. Udało się, bo miejscową drużynę wzmocnił Jason Doyle. Odszedł za to Nicki Pedersen, który w ostatnich latach ciągnął zespół za uszy. Poza tym w Grudziądzu liczą, że zyskają na wymianie Gleba Czugunowa na Jaimona Lidseya, a kolejny krok do przodu poczynią juniorzy. Czy to wystarczy do upragnionych play-offów?