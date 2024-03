Niesforny gwiazdor znów szokuje. Straci wielką kasę?

Maksym Drabik to jeden z liderów częstochowskiego Włókniarza. O potencjale tego zawodnika nie trzeba nikogo przekonywać. Problem jednak w tym, że w ostatnich latach nękały go pozasportowe problemy. Najpierw konflikt ze swoim ojcem Sławomirem, a później wpadka związana z przekroczeniem przepisów antydopingowych. To wszystko spowolniło karierę Drabika, który i tak należy do ścisłego grona gwiazd PGE Ekstraligi. Reklama

Drabik to żużlowiec, który chodzi swoimi ścieżkami

Te wszystkie doświadczenia z przeszłości mocno wpłynęły na Drabika, który chodzi swoimi ścieżkami. Nie jest łatwy we współpracy. Przekonali się o tym m.in. w Lublinie, gdzie momentami sztab szkoleniowy drużyny musiał mieć do niego stalowe nerwy. Nic więc dziwnego, że w Motorze Maksym zagrzał tylko rok. Przeniósł się do Częstochowy, czyli do miasta, z którego pochodzi.

Pierwszy sezon w barwach Włókniarza był niezły, ale bez fajerwerków. Miewał dobre mecze, które przeplatał dużo słabszymi. Momentami jego charakter też dawał o sobie znać. Podczas jednego z meczów ostentacyjnie opuścił park maszyn po tym, jak jego sprzęt zdefektował. Nie chciał rozmawiać z mechanikami, a w jego stronę podążył sam prezes Michał Świącik prosząc go o powrót do parku maszyn.

Wszyscy liczą jednak, że to co złe Maksym ma za sobą. Na to liczą też w Częstochowie, bo z najlepszą wersją Drabika spokojnie mogą powalczyć o medale. Na razie pierwsze zawody Silesia Cup napawają optymizmem. Można powiedzieć, że były mistrz świata juniorów jest obecnie jedynym zawodnikiem, który w tym sezonie zdołał pokonać Bartosza Zmarzlika. Reklama

Poza niezłą formą jest jeszcze jeden szczegół, który przykuł uwagę kibiców. Drabik na swoich obszyciach motocykla nie miał żadnego sponsora. To dość niecodzienna sytuacja w przypadku żużlowców, którzy z reguły są wyklejeni całą masą logotypów. Nie wiemy, czy to efekt braku zainteresowania ze strony sponsorów, czy samodzielna decyzja Maksyma, który nie był chętny na taką wersję reklamy. Żadna z tych opcji nie powinna jednak nikogo dziwić biorąc pod uwagę specyficzny charakter zawodnika.

A my dodajmy na koniec, że kasa ze strony sponsorów indywidualny to ważny dodatek do portfela żużlowców. Najlepsi mogą liczyć nawet na kilkaset tysięcy złotych. Ci mniej znani otrzymują z tego tytułu kilkadziesiąt tysięcy, ale to zawsze coś.

Maksym Drabik / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński

