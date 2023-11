Niesforni bracia znów razem. Mają jasny cel

Bracia Pawliccy ostatni raz w duecie w polskiej lidze jeździli w sezonie 2015, czyli 8 lat temu. Miało to miejsce w ich macierzystej Fogo Unii Leszno. Uchodzili wówczas na wystrzałowy duet. Obaj szczyt formy mieli dopiero przed sobą. W tamtym czasie byli gwiazdami swojej drużyny. W kolejnych latach awansowali nawet do Grand Prix, z którego jednak szybko wypadli.

To będzie wielka szansa dla braci Pawlickich

Los skrzyżował ich drogi w Enea Falubazie Zielona Góra, czyli beniaminku ligi. Dla obu będzie to ważny rok. Przemysław musi udowodnić, że nadaje się na poziom PGE Ekstraligi, a Piotr ciągle liczy, że nawiąże do swoich najlepszych lat.

Dużo mówi się i pisze o braciach Pawlickich w kontekście Falubazu, bo to od ich postawy może zależeć los tej drużyny. Jeśli zaskoczą, to zielonogórzanie powinni nie tylko spokojnie się utrzymać, ale także mają szanse powalczyć nawet o pierwszą szóstkę. W przeciwnym razie czeka zielonogórzan ciężki bój o uniknięcie degradacji. - Cel minimum to utrzymanie. Stać nas jednak na to, żeby dostać się do play-offów - zadeklarował Przemysław Pawlicki.