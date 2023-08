Niesamowite. Wszyscy ich mylą, dzieli ich jedna setna

Bańbor i Bańdur to nastolatkowie, o których żużlowy świat usłyszał tak naprawdę rok temu. Wobec ich sporych talentów, pojawiło się zainteresowanie klubów z PGE Ekstraligi. I tak oto obaj w tym sezonie mieli okazję zaprezentować się w tych rozgrywkach i od razu pokazać spory potencjał. Potrafili nawet wygrywać biegi młodzieżowe na wyjeździe. Obaj wyglądają na bardzo ułożonych i rozsądnych zawodników, którzy dodatkowo są do tego odpowiednio prowadzeni. Podobieństwo ich nazwisk i częstotliwość wspólnego występowania daje się jednak niektórym we znaki.