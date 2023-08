Nieprawdopodobna seria Polaków. Oni chcą ją zakończyć

Władze światowego żużla mają już po dziurki w nosie dominacji Polaków w mistrzowskich imprezach, więc co jakiś czas wprowadzają zmiany komplikujące "Biało-czerwonym" drogę do złota. O ile udało się to w seniorskim mundialu, ponieważ w Speedway of Nations Bartosz Zmarzlik i spółka ani razu nie uplasowali się na najwyższym stopniu podium, o tyle w juniorskich zmaganiach młode "Orły" wciąż nie mają sobie równych. W ostatnich dwóch edycjach przeżywaliśmy co prawda mnóstwo stresu, ale i tak finalnie podopieczni Rafała Dobruckiego stawali na wysokości zadania.