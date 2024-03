Czy Speedway Kraków pojedzie w KLŻ w sezonie 2024? Decyzja w rękach i głowach dwóch sponsorów. Chodzi o firmy 7R i Złomex. Wstępnie obie deklarowały pomoc, ale teraz chodzi o to, jaka będzie jej wysokość.

Brakuje im jeszcze 700 tysięcy złotych

Z naszych informacji wynika, że Kraków ma w tej chwili 1,1 miliona złotych w budżecie na ten sezon. Potrzebuje jeszcze 700 tysięcy, żeby móc wystartować w lidze. I tu wracamy do 7R i Złomexu, które wcześniej obiecały przelewy. Mówiło się, że ta pierwsza przekaże nawet pół miliona złotych i wejdzie do nazwy, a druga dorzuci 400 tysięcy. Jeśli nic się nie zmieni i sponsorzy podpiszą umowy na wymienione kwoty, to sprawa powrotu Krakowa do ligi będzie przesądzona. Reklama

Gdyby na pomoc zdecydowała się tylko jedna z firm, to wtedy dojdzie do szybkiej burzy mózgów w Rzeszowie. Działacze Texom Stali mają jakiś plan B, ale za wiele się o tym nie mówi. Na pewno nie ma możliwości, by klub z Rzeszowa dołożył brakujące pieniądze. W jakimś mniejszym wymiarze może jednak pomóc. Można się jedynie domyślać, że jeśli Speedway Kraków będzie potrzebował 100-200 tysięcy do zamknięcia budżetu, to Stal dołoży.

Nie dostaną wielkiej kasy z miasta

Kraków od dłuższego czasu mocno walczy o dopięcie budżetu. Jakiś czas temu wydawało się, że pomoże im miasto. Włodarze mieli namówić zależne spółki do sponsoringu. Nie wiemy, czy to zrobili. Nawet jeśli to efekt nie jest najlepszy, skoro klub ma tylko 1,1 miliona złotych.

Najgorsze jest to, że kiedy w innych miastach kluby mogą liczyć na wielkie dotacje, to Speedway Kraków nie ma szans na choćby złotówkę. W Krakowie obowiązuje model, że każdy z około 150 klubów dostaje grant na 150 tysięcy złotych. Żużlowy klub nie złożył rok temu wniosku, więc grantu nie dostanie.

W tej chwili cała żużlowa Polska trzyma kciuki, żeby ośrodkowi w Krakowie się udało. Teraz dopiero widać, jak bardzo przydałby się pomysł forsowany ostatnio w kręgach Ekstraligi Żużlowej, gdzie mówi się o utworzeniu specjalnego funduszu dla klubów, które chcą wrócić do ligi. Reklama

