Niepokojące słowa. Mają z nimi problem. Jest tylko jedno wyjście

Już wiemy, co ze startem Kolejarza Rawicz i Speedway Kraków w Krajowej Lidze Żużlowej. Ireneusz Igielski, przewodniczący GKSŻ, wyjaśnił na łamach polskizuzel.pl, jak wygląda sytuacja w obu klubach i jakie są szanse na to, że wystartują one w sezonie 2024 w KLŻ. Gdyby się udało, to nowy szef GKSŻ mógłby mówić o świetnym otwarciu. Jest jednak pewien problem, a czasu na rozwiązanie niewiele.