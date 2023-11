Niepokojące doniesienia. Klub tworzy spółkę, rzecznik uspokaja

Rzecznik Wybrzeża odsyła do oświadczenia

Sprawdziliśmy i wyszło na to, że w Jepsen Jensen nie dostał części wypłaty, bo będzie miał potrącone za kontuzję, której doznał poza ligą polską. Regulamin taką możliwość przewiduje. Jeśli chodzi o Kościucha, to tu też mamy temat kontuzji, jakiej zawodnik doznał na treningu. Nie był to jednak trening klubowy. Na razie obie strony ostro obstają przy swoim, więc to może skończyć się w Trybunale PZM. W Wybrzeżu mają pretensje do zawodnika także o to, że w trakcie sezonu chciał wymusić renegocjację kontraktu. Miał mówić, że w innym razie nie pojedzie.