Nieoczekiwany ruch beniaminka. To będzie bat na ich zawodnika

Michał Curzytek ma za sobą naprawdę dobry sezon. Był drugim najlepszym juniorem w 1. Lidze Żużlowej i dołożył ważną cegiełkę o awansu do drużyny do PGE Ekstraligi. Jeśli więc zeszłoroczny transfer do Zielonej Góry miał uratować jego karierę (wcześniej jeździł w Betard Sparcie Wrocław, gdzie przestał się rozwijać), to trzeba przyznać, że był to strzał w dziesiątkę.