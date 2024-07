Nieoczekiwana zmiana w reprezentacji Polski. Gwiazdor wyleciał ze składu

Do Manchesteru udało się czterech Polaków. Oprócz Janowskiego, Kubery i Zmarzlika, jako ten czwarty poleciał Patryk Dudek. Żużlowiec KS Apatora Toruń cały czas przebywa na zgrupowaniu i to on znalazł się w drużynie na finał . Taka decyzja trenera Dobruckiego nie dziwi. Po pierwsze: Dudek ostatnio złapał dobrą formę (świetnie spisał się w meczu z mistrzem Polski, Orlen Oil Motorem Lublin i wygrał 1. finał Indywidualnych Mistrzostw Polski w Łodzi).

Żużlowa Reprezentacja Polski powalczy o złoto

To już szósta edycja Speedway of Nations. Polacy chcą przejść do historii, pierwszy raz sięgając po złoto. W poprzednich pięciu edycjach zwyciężali: trzykrotnie Rosjanie i raz Brytyjczycy oraz Australijczycy.



Skład reprezentacji Polski na finał Speedway of Nations w Manchesterze:

- Dominik Kubera

- Bartosz Zmarzlik

- Patryk Dudek



W środowy wieczór w Manchesterze odbył się drugi półfinał, z którego do finału awansowali Duńczycy, Australijczycy oraz Łotysze, którzy w biegu barażowym pokonali Czechów. O awansie Andrzeja Lebiediewa i spółki zadecydował... upadek jadącego na drugiej pozycji Jana Kvecha.