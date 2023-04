Nienawidzi tego toru. Chce mieć to za sobą

Dziś, w niedzielę 23 kwietnia o 16:30 Zooleszcz GKM Grudziądz zmierzy się z Fogo Unią Leszno. W teorii te zespoły, do spółki z Wilkami Krosno będą walczyć o utrzymanie w PGE Ekstralidze. Słabsza dyspozycja Janusza Kołodzieja przy obecnej kadrze Unii Leszno oznaczać może kataklizm.

Co prawda w ostatnich dwóch sezonach Kołodziej znalazł patent na tor przy Hallera 4, ale to nadal nie zmienia jego opinii.

Wdrożyli plan specjalny

Mają pozytywne wspomnienia

Fogo Unia Leszno ma pozytywne wspomnienia z Grudziądza, bo choć przed rokiem GKM okazał się lepszy, to lata wcześniej leszczynianie radzili sobie lepiej na tamtejszej nawierzchni niż miejscowi. Grzegorz Zengota żyje meczem z 2015 roku, kiedy to do spółki z Nickim Pedersenem zapewnił Unii meczowe zwycięstwo.