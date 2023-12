Niemka znowu przeszła do historii żużla. Zrobiła to jako pierwsza

Stąd też obawy niektórych, gdy Niemka trafia do Stali Gorzów i miała jeździć w Ekstralidze U24. Zapowiadało się, że może kilku zawodnikom narobić wstydu, bo tak należy traktować porażkę mężczyzny z kobietą w sporcie wymagającym jednak krzepy i siły. Celina z łatwością mogła pokonać wielu rywali w tej lidze. Ostatecznie jej występy nieco rozczarowały, ale nikogo to nie zniechęciło do kontraktowania jej. W przyszłym sezonie pojedzie w lidze brytyjskiej!