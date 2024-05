Niemiecka gwiazda walczy o to od lat. Miał już tego dość

Niemcy mają w żużlu duże tradycje, bo sport ten jest tam popularny w niektórych ośrodkach nawet od ponad stu lat. Oczywiście dominującą odmianą jest żużel klasyczny, ale uwielbiany jest także na długim torze czy na trawie. Tam Niemcy mają spore sukcesy, z mistrzostwami świata włącznie. Co ciekawe, już w tej klasycznej odmianie nasi zachodni sąsiedzi już takich osiągnięć nie mają. Od lat już żaden Niemiec nie walczy o złoto w GP, bo w ogóle rzadko reprezentant tego kraju się tam pojawia. W tym sezonie stałym uczestnikiem jest Kai Huckenbeck.

31-letni żużlowiec Abramczyk Polonii Bydgoszcz to obecnie zdecydowanie najlepszy żużlowiec z Niemiec. Duże nadzieje wiązano z jego występem podczas Grand Prix w Landshut. Huckenbeck zna ten tor, jeździł w barwach miejscowych Diabłów. Wypadł jednak dość rozczarowująco i jak sam mówi, zna przyczynę. - Kompletnie inny tor niż na lidze. Nie ukrywam, zaskoczył mnie. Dużo walki, fajne zawody. Ale trochę mnie zdemaskowali - zaśmiał się Huckenbeck, wyraźnie zdziwiony sytuacją.

Mówił o tym od dawna. W końcu go posłuchali

Kai Huckenbeck już dawno temu zwracał uwagę na to, że warto organizować turnieje Grand Prix w Niemczech. Mówił o atmosferze, zagorzałych fanach i ciekawych obiektach. - Teraz to się potwierdziło. Mamy za sobą świetne zawody. Czy ktoś by się spodziewał, że w Landshut takie się da zrobić? A tu jaka niespodzianka. Kapitalna atmosfera, stadion wyprzedany, otoczka wielkich zawodów. Czy potrzeba czegoś więcej? Moim zdaniem nie - opowiadał po sobotnich zawodach Kai Huckenbeck.