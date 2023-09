Niemiec spuścił z tonu. Negocjacje nabrały przyspieszenia

Będzie to trzecia przygoda Huckenbecka z bydgoskim klubem. Jeździł już w Polonii w latach 2016 i 2020, ale nie były to udane sezony w jego wykonaniu. Po sezonie pandemicznym (2020) prezes Jerzy Kanclerz wymienił go na inny model, bo działacza nie zadowoliła średnia biegowa 1,750. Od tego czasu minęły już trzy lata i teraz Niemiec jest zupełnie innym zawodnikiem.



Huckenbeck ma być liderem Polonii

Wcześniej w Polonii Huckenbeck pełnił rolę zawodnika tzw. "drugiej linii". Po rozstaniu z klubem spędził trzy sezony w ekipie z Landshut - jeden w II lidze i dwa na zapleczu PGE Ekstraligi. W zakończonych rozgrywkach uzyskał średnią 2,173, co w tej chwili plasuje go szóstej pozycji w całej I lidze. Nic dziwnego, że miał wysokie wymagania finansowe. Świetne występy i rola lidera kosztują.

Polały się łzy. "Złote dziecko" z płaczem opuszcza swój klub



Niemiec w Bydgoszczy ma zastąpić Davida Bellego, którego powrót okazał się dużym rozczarowaniem. Jak ustaliliśmy, rozmowy nabrały przyspieszenia dopiero po informacji o rezygnacji Bawarczyków z jazdy w I lidze. Po prostu Huckenbeckowi nie opłacało się z Niemiec odchodzić, dlatego rzucał zainteresowanym klubom wysokie stawki. Powrót do II ligi nie wchodził w grę, więc usiadł z Jerzym Kanclerzem do stołu i panowie doszli do porozumienia.



W niedzielę Polonia pokonała ROW 46:44, ale odpadła z walki o awans do PGE Ekstraligi. Bezpośrednio po tym spotkaniu Huckenbeck na Instagramie poinformował o odejściu z Landshut. Wszystko układa się w logiczną całość, bo porozumienie Kanclerza z zawodnikiem miało obowiązywać tylko w przypadku startów w I lidze.



Soerensen zastąpi Szlauderbacha?

Polonia dogadała się z zagranicznym zawodnikiem na pozycję U24 - Timem Soerensenem, a to oznacza zmianę koncepcji i jazdę z dwoma Polakami w składzie. Jednym z nich prawdopodobnie będzie Mateusz Szczepaniak, który chce zostać w Bydgoszczy. Zatrzymać go chce również Kanclerz. Jeśli obie strony są chętne do rozmów, to będzie łatwiej wypracować porozumienie.



