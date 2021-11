Przed otwarciem okna transferowego PZM zwiększył limity finansowe dla wszystkich lig. W 2. Lidze Żużlowej podniósł maksymalne stawki do 150 tysięcy złotych za podpis i 1700 złotych za punkt. Wcześniej wynosiły one 20 tysięcy i 800 złotych.

Kevin Woelbert ma kosmiczne żądania

Dla niektórych zawodników podniesienie stawek okazało się pretekstem do znaczącego podniesienia żądań. Niemiec Kevin Woelbert negocjując z OK Bedmet Kolejarzem Opole zażyczył sobie 140 tysięcy złotych za podpis i 2 tysiące za punkt.

Gdyby Wolbert pojechał w sezonie 2022 tak samo, jak w minionym, to przy wyżej wymienionych stawkach skasowałby 434 tysiące złotych. W Kolejarzu wszystko to sobie policzyli i skalkulowali, że Andriej Kudriaszow będzie ich kosztował o 90 tysięcy złotych taniej.

Dla OK Bedmet Kolejarza Opole Kevin Woelbert jest za drogi

Dla Kolejarz ta kalkulacja ma o tyle sens, że oni chcą jeszcze znaleźć jakieś pieniądze na szóstego seniora Pawła Miesiąca. Jego podpis kosztuje 120 tysięcy złotych.

Jeśli nic się nie zmieni, to do ogłoszonego już Jacoba Thorssella dojdą w Opolu: Oskar Polis, Pontus Aspgren, Adrian Cyfer i Andriej Kudriaszow (Kevin Woelbert musiałby mocno spuścić z tonu). Tym szóstym może być Miesiąc. Tego ostatniego kusi też Stal Rzeszów. Co ciekawe Woelbert złożył w tym klubie ofertę, jakby czuł, że tam będzie wolne miejsce. Zrobił to tuż po publikacji naszego tekstu o wielkiej kasie w Rzeszowie.